Справа Шеремета: У підозрюваної Кузьменко завершили обшуки

У підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко завершили обшуки.

Правоохоронці вивезли її до відділку, обрання запобіжного заходу має відбутися 13 грудня, передає hromadske.

Правоохоронці вивезли Кузьменко до Богомольця, 10, де будуть оформлювати затримання. Група підтримки разом з батьками поїхали туди також.

Як повідомив адвокат, речі, які могли б мати доказову базу, не вилучили.

«Вилучили особисті речі деякі, окуляри, одяг, флеш накопичувач. Ніякої вибухівки, зброї, детонаторів, нічого такого не було. Забрали одяг камуфльований в якому Юля їздила в ООС», — зазначив він.

Захисник додав, що Кузьменко дізналась про вбивство Шеремета зі ЗМІ.

Як повідомлялося, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи стосовно убивства журналіста Павла Шеремета.

За його словами, суд невдовзі обере підозрюваним запобіжні заходи.

Водночас ветеран АТО Андрій Антоненко на своїй сторінці у Facebook 12 грудня написав, що йому пред'являють обвинувачення у вбивстві Шеремета.

Також блогер Назар Приходько поінформував на своїй сторінці у Facebook, що за підозрою у вбивстві Шеремета також затримали лікаря і волонтера Юлію Кузьменко.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.

Фото: Вікторія Рощина / hromadske