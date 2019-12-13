Адвокати компанії "Міллер" не захищатимуть підозрюваних у справі Шеремета

Адвокат Масі Найєм і його юридичне об'єднання "Міллер" не захищатиме підозрюваного вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка.

Про це йдеться у заяві об'єднання "Міллер" у Facebook.

"Журналіст та один із керівників «Української правди» Павло Шеремет був добрим товаришем засновника компанії "Міллер" Масі Найєма, що унеможливлює захист інтересів будь-кого з підозрюваних у цій справі адвокатами об`єднання через правовий та етичний конфлікт інтересів", — наголошується у повідомленні.

Також зазначається, що адвокати "Міллер" не входили у справу на стороні захисту, а лише забезпечили дотримання закону під час обшуків у Антоненка. Він звернувся до компанії за правовою допомогою під час обшуку та вручення йому підозри.

"На цьому участь адвокатів "Міллер" у справі вбивства Павла Шеремета вичерпано і є неможливою надалі", — додали у компанії.

Як повідомлялося, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи стосовно убивства журналіста Павла Шеремета.

За його словами, суд невдовзі обере підозрюваним запобіжні заходи.

Водночас ветеран АТО Андрій Антоненко на своїй сторінці у Facebook 12 грудня написав, що йому пред'являють обвинувачення у вбивстві Шеремета.

Також блогер Назар Приходько поінформував на своїй сторінці у Facebook, що за підозрою у вбивстві Шеремета також затримали лікаря і волонтера Юлію Кузьменко.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.