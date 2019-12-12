Підозрювані у справі Шеремета обговорювали усунення Марусі Звіробій - поліція

Підозрювані в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета обговорювали можливість дестабілізації в Україні шляхом принесення "сакральної жертви", при цьому обговорюючи особу волонтерки Марусі Звіробій.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник глави Нацполіції Євген Коваль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Одна з нещодавніх розмов громадянки Юлії Кузьменко свідчить про обговорення і схвалення певного сценарію... дестабілізації внутрішньої ситуації в країні шляхом обрання “сакральної жертви” з кола відомих і популярних у суспільстві осіб, а саме — жінок, цього разу. Обговорюють вчинення щодо них протиправних дій, які мають сколихнути суспільство. Співрозмовниці у цьому контексті згадують свою близьку знайому, відому волонтерку та активістку Марусю Звіробій, як можливу “сакральну жертву”, - сказав перший заступник голови Національної поліції.

Як повідомляв Укрінформ, слідство у справі вбивства Павла Шеремета підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.