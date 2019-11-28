Звіробій заявила, що під час обшуків у неї вилучили зброю, телефон і блокнот

Волонтерка Маруся Звіробій, справжнє ім'я якої Олена Біленька, заявила, що під час обшуків працівники ДБР у неї вилучили блокнот, зброю, яка була зареєстрована, і мобільний телефон.

Про це вона заявила у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В ухвалі не було вказано, що вони мають забрати мою зброю, але вони її забрали. Кажуть, забрали, бо вона прострочена, але це не їх справа взагалі. Телефона забрали. Блокнот забрали - з емблемою Десантно-штурмових військ, а там, між іншим, номер телефону начальника розвідки. Якщо йому буде хтось дивний дзвонити, нехай не дивується", - сказала волонтерка.

Вона підтвердила, що вилучена зброя була зареєстрована.

Водночас волонтерка заперечила, що у телефоні чи блокноті є дані, на підставі яких її "можна звинуватити". "Там абсолютно нічого немає, тому я спокійна віддала їм телефон", - наголосила вона.

Звіробій також заявила, що це "виключно політичне переслідування".

Як повідомляв Укрінформ, службовці Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуком до помешкання Марусі Звіробій.

Раніше ДБР направило до ГПУ проєкт підозри народному депутату від "Європейської солідарності" Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій, яким інкримінують погрозу вбивством на адресу Президента Володимира Зеленського.

Федина та Звіробій, коментуючи висловлювання Зеленського у Золотому під час спілкування з ветеранами АТО 26 жовтня, заявили про неприпустимість такої поведінки Президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та висловлювали припущення, що на передовій "ненароком може вибухнути граната, а ще там обстріли бувають".

У партії "Європейська солідарність" розцінюють кримінальну справу проти Федини як політичне переслідування.