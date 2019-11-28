ДБР та “Альфа” проводять обшуки у Марусі Звіробій

Уранці 28 листопада співробітники Державного бюро розслідувань разом із оперативниками Служби безпеки України та представники спецпідрозділу "Альфа" провели обшуки в будинку волонтерки Марусі Звіробій (справжнє ім'я – Олена Біленька).

Про це йдеться в онлайн-трансляції, яку Звіробій вела на своїй сторінці у Facebook.

На оприлюдненому відео чути, як Звіробій попереджає силовиків про намір викликати адвоката, на що їй заперечують, що відсутність захисника не зупиняє слідчі дії. При цьому на незгоду волонтерки відразу відчинити двері, у відповідь чується погроза: “Останнє попередження — ламаєм двері. Не відчиняєте добровільно, я питаю?”.

Далі Звіробій вимагала у чоловіка пред'явити документи. Він назвав себе слідчим центрального апарату ДБР Ігорем Ковизою і, вочевидь, показав жінці службове посвідчення. Після цього волотерка таки відчинила двері. Далі на її вимогу Ковиза показав їй відповідну ухвалу суду щодо необхідності проведення обшуків у її помешканні.

«Для забезпечення безпеки присутні оперативні співробітники СБУ та представники спецпідрозділу «Альфа». Я слідчий Державного бюро розслідувань Ковиза Ігор Анатолійович. На даний час розпочинаємо слідчу дію – обшук. Ухвала вам вручена, ознайомтесь, будь ласка. Будь ласка, віддайте свій мобільний телефон і мобільні телефони всіх учасників. Мобільний телефон віддайте, він зазначений в ухвалі», – зазначив далі слідчий ДБР у будинку Звіробій.

Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань направило до Генеральної прокуратури проєкт підозри народному депутату від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій, яким інкримінують погрозу вбивством на адресу Президента Володимира Зеленського.

Федина та Звіробій, коментуючи висловлювання Зеленського у Золотому під час спілкування з ветеранами АТО 26 жовтня, заявили про неприпустимість такої поведінки Президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та висловлювали припущення, що на передовій "ненароком може вибухнути граната, а ще там обстріли бувають".

У партії "Європейська солідарність" розцінюють кримінальну справу проти "ЄС" Федини як політичне переслідування.