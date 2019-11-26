ДБР підготувало підозру депутатці Федині за погрози Президенту

Державне бюро розслідувань підготувало повідомлення про підозру народному депутату за погрози президенту.

Про це інформує пресслужба відомства.

“Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань у тісній співпраці та за оперативного супроводу Служби безпеки України скерували до Генеральної прокуратури України проєкт повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України чинній народній депутатці України та громадянці”, - зазначають у бюро.

Нардепу інкримінують ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента України).

Також до прокуратури направили проєкт подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності згаданої народної депутатки.

У ДБР вказують, що 26 жовтня поточного року народна депутатка та громадянка, перебуваючи у м. Львові, здійснили онлайн-трансляцію на відеохостингу YouTube та в соціальній мережі Facebook, під час якої висловлювали погрози вбивством, адресовані Президенту України Володимиру Зеленському, пов’язані з його державною діяльністю.

Як повідомлялось, депутат від "Євросолідарності" Софія Федина та волонтер Маруся Звіробій, коментуючи висловлювання Зеленського у Золотому під час спілкування з ветеранами АТО 26 жовтня, наголошували на неприпустимості такої поведінки Президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та висловлювали припущення, що на передовій "ненароком може вибухнути граната, а ще там обстріли бувають...".

Пізніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання Федини і Марусі Звіробій про Зеленського.

У фракції "Європейська солідарність" назвали порушення цієї кримінальної справи "переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні".