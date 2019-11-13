Депутатку Федину можуть увʼязнити — глава СБУ

Депутатку Федину можуть увʼязнити — глава СБУ

Укрінформ
Кримінальна справа проти народного депутата від “Європейської солідарності” Софії Федини, порушена через її висловлювання про Президента Володимира Зеленського, матиме продовження найближчим часом.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов в інтервʼю Главкому.

"Я вважаю, ця справа матиме продовження найближчим часом. Кримінальний кодекс усе чітко визначає: якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що це була реальна погроза, то йтиметься про ув’язнення. Наскільки мені відомо, кримінальне провадження відкрите, я думаю, відповідна експертиза призначена", - сказав Баканов.

За його словами, цією справою займаються і Державне бюро розслідування, і СБУ. “У Службі безпеки теж є таке провадження”, - зазначив він.

Разом з тим Баканов висловив думку, що інститут Президента має поважатися.

"Взагалі це питання до культури наших політиків. Не тільки Федина у цьому питанні «засвітилась». Ми повинні поважати інститут Президента, будь-який державний інститут. Ми зараз не говоримо про гумор – увесь світ жартує над політиками, у цьому нічого такого немає. Але, наприклад, у законодавстві Німеччини є чітка відповідальність за такі речі. В українському – немає", - сказав він.

Як повідомлялось, депутат від "Євросолідарності" Софія Федина та волонтер Маруся Звіробій, коментуючи висловлювання Зеленського у Золотому під час спілкування з ветеранами АТО 26 жовтня, наголошували на неприпустимості такої поведінки Президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та висловлювали припущення, що може статися із Зеленським на передовій. "Там ненароком може вибухнути граната, а ще там обстріли бувають...", – сказала, зокрема, Федина.

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Пізніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання Федини і Марусі Звіробій про Зеленського.

У фракції "Європейська солідарність" назвали порушення цієї кримінальної справи "переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні".

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