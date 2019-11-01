"Євросолідарність" назвала справи проти Федини та Звіробій політичним переслідуванням

Фракція "Європейська солідарність" розцінює порушення кримінальних проваджень проти члена фракції Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій за висловлювання як переслідування за погляди та обмеження свободи слова в Україні.

Про це йдеться у заяві "Євросолідарності".

"Порушення кримінальних проваджень за висловлювання члена нашої фракції Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій є переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні. Звертаємо увагу, що переслідування за висловлювання порушують статтю 34 Конституції України, яка гарантує кожному громадянину "право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань", - наголосили у фракції.

Також у "Євросолідарності" назвали неприпустимим є коментар генерального прокурора, який дозволив собі проігнорувати презумпцію невинуватості і вже "призначив" винною Федину, водночас ігноруючи факт держзради депутата від "Слуги народу" Євгена Шевченка за його висловлювання в ефірі кремлівських телеканалів, з використанням риторики країни агресора щодо учасників протестних мітингів – ветеранів і волонтерів АТО/ООС.

Крім того, як наголосили у фракції, кричущими є і погрози журналістам в’язницею до 7 років з боку народного депутата фракції "Слуга народу" Богдана Яременко.

При цьому у "Євросолідарності" нагадали, як нинішній народний депутат від президентської партії Олександр Дубинський "погрожував отруїти газом форум, де був президент, прем’єр, спікер і майже тисяча учасників", однак проти нього не порушувалось кримінальне провадження за тероризм і погрозу вбивством.

У зв’язку з цим "Європейська солідарність" вимагає від влади закрити кримінальні провадження проти Софії Федини та Марусі Звіробій. "Не зачіпайте демократії в Україні, бо, переслідуючи свободу слова, ви зазіхаєте на зміну конституційного ладу. Адже такі підходи точно віддаляють Україну від Європи, руйнують її імідж та створюють атмосферу, аналогічну північному сусідові", - наголошується в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура (фракція "Слуга народу") 28 жовтня заявив, що подав до ГПУ і ДБР заяву про вчинення злочину депутатом від "ЄС" Софією Фединою.

Заяву подано у зв’язку з висловлюваннями на адресу Президента Володимира Зеленського, заявив Качура.

Зокрема, депутат від "Європейської солідарності" Федина висловила обурення спілкуванням Зеленського із добровольцями в Золотому, додавши, що Президент поводиться так, ніби вважає себе безсмертним.

Генпрокурор Руслан Рябошапка у п’ятницю, 1 листопада, сказав, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання Федини і Марусі Звіробій про Зеленського. "Провадження було відкрито у понеділок, там очевидні ознаки злочину, з яких було відкрите провадження. Здається, ДБР розслідує", - сказав Рябошапка.