Разумков назвав ганебними висловлювання депутатки щодо “смертності” Зеленського

Разумков назвав ганебними висловлювання депутатки щодо “смертності” Зеленського

Укрінформ
Голова ВР Дмитро Разумков назвав неприпустимими та ганебними висловлювання народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини на адресу Президента України Володимира Зеленського.

Про це спікер заявив під час брифінгу у понеділок, 28 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я думаю, що таке висловлювання щодо будь-якої людини, я зараз не говорю про Президента, або про будь-кого іншого, а в цілому про будь-яку людину, - неприпустимі. Особливо це для мене не зрозуміло і неприпустимо, коли це лунає з вуст народного депутата України. Я думаю, що це не додає ваги ані Верховній Раді, ані окремим народним депутатам, ані окремим політичним силам, ані особистостям. І це не наближує нас до єднання в суспільстві та повернення наших територій і закінчення війни. Сьогодні вже були звернення від народних депутатів, щоб це питання було розглянуто на засіданні Регламентного комітету. Я думаю, що це буде правильним – хай Регламентний комітет дасть свій висновок щодо тих подій, які відбулись. Я не знаю, чи будуть якось реагувати правоохоронні органи, але думаю, що це теж можливо. А якщо ми говоримо виключно з людської позиції, то це ганебно», - зауважив Голова ВР.

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Як повідомлялося, депутат від “Європейської солідарності” Софія Федина висловила обурення спілкуванням Зеленського із добровольцями в Золотому, додавши, що Президент поводиться так, ніби вважає себе безсмертним. Вона зазначила, що так розмовляти з захисниками “навіть не всі сєпари дозволяли. Хтось думає, що він безсмертний”, - сказала, зокрема, Федина.

26 жовтня Зеленський у селищі Золоте Луганської області спілкувався, як він висловився, з групою озброєних людей, і “деякі розмови виявилися емоційними”. Змістом цієї розмови обурювалися у соцмережах багато представників добровольчих підрозділів.

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