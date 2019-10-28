"Слуга народу" хоче, щоб із заявами депутатки про Зеленського розібралися правоохоронці

Укрінформ
Фракція партії "Слуга народу" проситиме правоохоронні органи розібратися у ситуації з висловлюваннями народного депутата з фракції "Європейська солідарність" Софії Федини на адресу Президента України Володимира Зеленського.
Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час засідання Погоджувальної ради парламенту 28 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цими вихідними відбувся візит Президента України фактично до лінії розмежування, і всі ми бачили підготовлений відеозвіт... Але поки він монтувався, простір соціальних мереж наповнився різного роду коментарями щодо вирваного з контексту відео стосовно спілкування Володимира Зеленського з представниками ветеранського руху... Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" пані Федина Софія висловлювала певні заклики, а точніше - свою думку про те, що може трапитися з Президентом, якщо він буде так поводитися. Ми, фракція "Слуга народу", вважаємо неприпустимою таку діяльність з боку депутата... Наша фракція буде звертатися до правоохоронних органів із проханням визначити, чи є тут перспективи правоохоронні в цій ситуації. Я зараз кажу про те, що там (на відео) є народний депутат, там був присутній і блогер, до блогера питань нема - в нас вільна країна, свобода слова... Щодо народного депутата ми висловлюємо своє обурення і будемо просити правоохоронні органи розібратися", - сказав Корнієнко.

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Як повідомлялося, депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина висловила обурення спілкуванням Зеленського із добровольцями в Золотому, додавши, що Президент вважає себе безсмертним. "Так розмовляти собі з нашими захисниками навіть не всі сєпари дозволяли. Хтось думає, що він безсмертний", - зазначила, зокрема, Федина.

Зеленський у минулі вихідні здійснив поїздку на Донбас, де, зокрема, побував у селищі Золоте Луганської області.

Фото: facebook.com/FedynaSofiya

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