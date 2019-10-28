"Слуга народу" хоче, щоб із заявами депутатки про Зеленського розібралися правоохоронці

"Цими вихідними відбувся візит Президента України фактично до лінії розмежування, і всі ми бачили підготовлений відеозвіт... Але поки він монтувався, простір соціальних мереж наповнився різного роду коментарями щодо вирваного з контексту відео стосовно спілкування Володимира Зеленського з представниками ветеранського руху... Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" пані Федина Софія висловлювала певні заклики, а точніше - свою думку про те, що може трапитися з Президентом, якщо він буде так поводитися. Ми, фракція "Слуга народу", вважаємо неприпустимою таку діяльність з боку депутата... Наша фракція буде звертатися до правоохоронних органів із проханням визначити, чи є тут перспективи правоохоронні в цій ситуації. Я зараз кажу про те, що там (на відео) є народний депутат, там був присутній і блогер, до блогера питань нема - в нас вільна країна, свобода слова... Щодо народного депутата ми висловлюємо своє обурення і будемо просити правоохоронні органи розібратися", - сказав Корнієнко.

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Як повідомлялося, депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина висловила обурення спілкуванням Зеленського із добровольцями в Золотому, додавши, що Президент вважає себе безсмертним. "Так розмовляти собі з нашими захисниками навіть не всі сєпари дозволяли. Хтось думає, що він безсмертний", - зазначила, зокрема, Федина.

Зеленський у минулі вихідні здійснив поїздку на Донбас, де, зокрема, побував у селищі Золоте Луганської області.

Фото: facebook.com/FedynaSofiya