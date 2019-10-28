Через “безсмертного Зеленського" на Федину подали заяву до Генпрокуратури та ДБР

Заступник голови Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура (фракція «Слуга народу») подав до ГПУ і ДБР заяву про вчинення злочину депутатом від «ЄС» Софією Фединою.

Заяву подано у зв’язку з негативними висловлюваннями на адресу Президента Володимира Зеленського, коли Федина, зокрема, погрожувала Главі держави, заявив Качура журналістам на брифінгу перед початком засідання фракції «Слуга народу», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я сьогодні подав заяву про вчинення злочину до правоохоронних органів: до Генеральної прокуратури і ДБР. Я надіюсь, що у нас буде ця справа розслідувана, тому що все-таки у нас правова держава і я вважаю неприпустимим, коли навіть окремі активісти або народні депутати дозволяють собі заклики до насильницького повалення влади або в тому числі фізичної розправи, бо пролунав заклик гранату кинути… Тому я, як народний депутат, направив відповідну заяву, вона сьогодні вже була зареєстрована правоохоронними органами, після цього, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом протягом 24 годин буде внесено її до ЄРДР. І буде розслідуватись», - зазначив Качура.

При цьому він зауважив, що готовий проголосувати «за» у випадку, якщо ці факти буде встановлено, і генеральний прокурор направить до Верховної Ради подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Софії Федини.

«Я обов’язково буду голосувати, щоб ця справа все-таки розслідувалася і в разі необхідності знімалася депутатська недоторканність. Але це більше питання до депутатської етики, тому що я вважаю, що якщо депутат представляє суспільство, то повинен працювати в його інтересах і не діяти на розкол», - сказав депутат.

Як повідомлялося, депутат від “Європейської солідарності” Софія Федина висловила обурення спілкуванням Зеленського із добровольцями в Золотому, додавши, що Президент поводиться так, ніби вважає себе безсмертним. Вона зазначила, що так розмовляти з захисниками “навіть не всі сєпари дозволяли. Хтось думає, що він безсмертний”, - сказала, зокрема, Федина.

26 жовтня Зеленський у селищі Золоте Луганської області спілкувався, як він висловився, з групою озброєних людей, і “деякі розмови виявилися емоційними”. Змістом цієї розмови обурювалися у соцмережах багато представників добровольчих підрозділів.