Депутат "Слуги народу" подарував Федині Кримінальний кодекс

"У нас уже склалася така традиція – робити подарунки книгами для того, щоб розвивати свої моральні, ділові та професійні якості. Я теж вирішив навзаєм подарувати книгу колегам, зокрема, пані Федині. Спочатку я подумав, що треба подарувати книгу Карнегі, але потім подумав, що вона не зможе реалізувати превентивні функції права, тому вирішив, що оптимально буде подарувати пані Федині Кримінальний кодекс України. Ця книга буде і змістовною, і доречною, і актуальною", - зазначив Неклюдов.

При цьому він зацитував рядки з поезії Володимира Висоцького: "Я, например, на свете лучшей книгой считаю Кодекс уголовный наш".

Як повідомлялося, депутат від “Європейської солідарності” Софія Федина висловила обурення спілкуванням Зеленського із добровольцями в Золотому, додавши, що Президент поводиться так, ніби вважає себе безсмертним. Вона зазначила, що так розмовляти із захисниками “навіть не всі сєпари дозволяли. "Хтось думає, що він безсмертний”, - сказала, зокрема, Федина.

26 жовтня Зеленський у селищі Золоте Луганської області спілкувався, як він висловився, з групою озброєних людей, і “деякі розмови виявилися емоційними”. Змістом цієї розмови обурювалися у соцмережах багато представників добровольчих підрозділів.

28 жовтня заступник голови Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура (фракція «Слуга народу») подав до ГПУ і ДБР заяву про вчинення злочину депутатом від «ЄС» Софією Фединою.