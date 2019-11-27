ДБР вручило підозру власнику компанії, що випускає бронежилети "Корсар"

Державне бюро розслідувань вручило підозру власникові компанії "Темп-3000" - виробника бронежилетів "Корсар".

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у своєму Facebook.

"За даними джерел, Державне бюро розслідувань вручило підозру власникові компанії "Темп-3000" - виробника бронежилетів "Корсар" Юрію Євтушенку. Йому пред'явлена підозра по пункту 4 статті 190 - шахрайство в особливо великих розмірах або у складі організованої групи", - написав Бутусов.

Затримання зроблене у рамках розслідування справи про закупівлі бронежилетів в Міноборони, по якому раніше затримали групу співробітників МО і начальника головного управління генерал-майора Марченка.

Нагадаємо: у справі бронежилетів ДБР звинувачує генерал-майора Марченка у закупці нібито неякісної партії бронежилетів "Корсар". Марченка та його заступника Сергія Поштаренка заарештовано із правом внесення застави по 76 млн грн кожному.