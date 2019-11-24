Спецкомісія Міноборони провела додаткову перевірку бронежилетів "Корсар"

Створена Міністерством оборони для перевірки якості бронежилетів “Корсар” спецкомісія провела додаткове їх дослідження у лабораторії Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ, результати якого засвідчили необхідність допрацювання технічних умов щодо цих засобів захисту.

Про це повідомив у Facebook член комісії Роман Костенко.

"Міністерством оборони України для встановлення об’єктивних даних у справі закупівлі бронежилетів «Корсар» було створено спеціальну комісію з перевірки їх якості, до якої я також увійшов. В лабораторії провідної наукової установи Міноборони - Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України було проведено дослідження вибірки бронежилетів", - зазначив він.

Костенко нагадав, що згідно з договором між Міністерством оборони і ТОВ «НВП «ТЕМП-3000», перевірка та приймання товару здійснюється згідно з технічними умовами, якими визначено, що вироби мають берігати захисні властивості за умов експлуатації в діапазоні температур від мінус 40°С до 60°С та у разі атмосферних опадів.

"Комісією проведено дослідження за вказаних умов: в нормальних умовах, при мінус 40°С та при 40°С тепла, а також за умов «дощування». В усіх випадках зразки зберегли захисні властивості та не відбулось пробиття захисного шару", - поінформував Костенко.

Водночас, за його словами, комісія вирішила провести додаткове дослідження за умов, не передбачених технічними умовами, а саме – після годинного замочування бронежилетів. Зокрема, було здійснено випробування бронежилетів як з бронепластинами (кулями 5.45 мм і 7.62 мм), так і без них (з м’яким кевларовим пакетом кулею 9 мм ПМ).

"У першому випадку бронежилети зберегли рівень стійкості 4, однак виявилося, що після замочування кевларовий пакет бронежилета «Корсар» втрачає захисні властивості. Це свідчить про те, що діючі технічні умови щодо вказаних бронежилетів недосконалі і потребують доопрацювання", - наголосив член комісії.

Таким чином, підсумував Костенко, випробування показали, що "усі вимоги, які могли перевірити працівники Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України, відповідають технічним умовам, закладеним у договорі".

Як повідомляв Укрінформ, генерал-майору ЗСУ, начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитру Марченку, двом його заступникам та двом начальникам відділу 5 листопада оголошено підозри у постачанні у військо неякісних бронежилетів.

У ДБР стверджують, що ці посадовці здійснили закупівлю 20 тисяч неякісних бронежилетів на суму 176 млн грн.

11 листопада Печерський суд обрав генерал-майору Марченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 76 млн грн.

13 листопада суд обрав запобіжні заходи ще для трьох підозрюваних. Зокрема, перший заступник начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави у понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року.

15 листопада Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід останньому фігуранту “справи бронежилетів” Михайлу Каморянському у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 76 млн 840 тис. грн.