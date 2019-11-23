Генштаб і Міноборони перевірять відразу кілька партій бронежилетів – Хомчак

Генштаб не втручається у хід розслідування, яке проводить ДБР у зв’язку із підозрою щодо постачання у ЗСУ неякісних бронежилетів.

Водночас, разом із Міністерством оборони, Генштаб має намір провести незалежну експертизу відразу кількох партій цих захисних засобів, які надходили у Збройні Сили до і після цієї «проблемної партії», розповів кореспондентові Укрінформу у Брюсселі начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, який взяв участь у заходах в рамках засідання Військового комітету ЄС.

«Генеральний штаб жодним чином не залучений до цього розслідування, цим займаються відповідні відомства. Але ми мали розмову з цього приводу з міністром оборони, і ухвалили рішення замовити незалежну експертизу не лише цієї партії, більшу частину якої вже вилучили, і яка знаходиться десь у Державному бюро розслідувань. Планується взяти на експертизу декілька попередніх партій, і тих, які надходили після зазначеної партії бронежилетів. Мені потрібно розуміти, що мають військовослужбовці, які зараз на війні, чим і як вони захищені», - повідомив начальник Генерального штабу.

Він зауважив, що всі «проблемні» бронежилети, - близько 20 тисяч, - вилучені з використання. Ажіотажу або паніки з цього приводу у військах немає, жодних скарг на надійність бронежилетів від військовослужбовців не надходило.

Водночас, генерал-лейтенант Руслан Хомчак висловив сумнів щодо запобіжного заходу, який був обраний для представників Збройних Сил, яких підозрюють у причетності до постачання неякісних бронежилетів.

«Переконаний, що генерал, який не несе жодної громадської небезпеки, не повинен триматися у камері. Слухайте, у нас випускають кого завгодно, у нас по вулицях гуляє що завгодно, а генерала, який, не біжить і не ховається від слідства, взяли і закрили в камеру. Він не кидався на людей, він нікого не вбивав і не збивав, нікому не погрожував – для чого генерала саджати? Невже для того, щоб показати, що Збройні Сили вже шостий рік на війні, а держава навіть не завжди це зауважує, живе іншим життям? Це зовсім неправильно», - заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України.

Як повідомляв Укрінформ, генерал-майору ЗСУ, начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитру Марченку, двом його заступникам та двом начальникам відділу 5 листопада оголошено підозри у постачанні у війська неякісних бронежилетів.

У ДБР стверджують, що ці посадовці здійснили закупівлю 20 тисяч неякісних бронежилетів на суму 176 млн грн.

11 листопада Печерський суд обрав генерал-майору Марченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у 76 млн грн.

13 листопада суд обрав запобіжні заходи ще для трьох підозрюваних. Зокрема, перший заступник начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави у понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року.

15 листопада Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід останньому фігуранту “справи бронежилетів” Михайлу Каморянському у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у розмірі 76 млн 840 тис. грн.