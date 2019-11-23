Вибухи на складах у Балаклії: Хомчак гарантує, що “полетять голови”

Нещодавня трагедія на складах боєприпасів у Балаклії, внаслідок якої загинули українські військовослужбовці, стала результатом службової халатності, за яку понесуть відповідальність конкретні посадові особи.

Про це заявив в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу в Брюсселі начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, який взяв участь у заходах в рамках засідання Військового комітету ЄС.

«Це був перший випадок у Збройних силах, коли під час інциденту на складах боєприпасів загинули військові сапери. Хочу висловити співчуття родинам людей, які втратили життя. Розслідування цієї трагедії, що сталася в Балаклеї, зараз триває», - сказав Хомчак.

Він висловив переконання, що останні події в Балаклії не мають нічого спільного із підривами військових арсеналів, які сталися у попередні роки.

«Я брав участь у розслідуванні по всіх тих арсеналах як головний інспектор Збройних Сил, тож можу ці події порівнювати. Тут був випадок халатності тих, хто мав контролювати та організовувати цю роботу. Тому, коли завершиться розслідування, гарантую, багато хто позбудеться своїх посад, а можливо, й піде зі Збройних сил за те, що вони це допустили. Я нікому не буду вибачати таких випадків, тому що безкарність вона породжує лише більший безлад і небезпеку», - наголосив начальник Генерального штабу Збройних Сил України.

Повний текст інтерв’ю з генерал-лейтенантом Хомчаком буде оприлюднений у понеділок, 25 листопада.