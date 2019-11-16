Вибухи у Балаклії: у Генштабі відтворили події, що передували трагедії
Про це повідомляє в суботу Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
"На місці події продовжують працювати представники Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та представники правоохоронних органів щодо з’ясування причин та обставин надзвичайної події. На технічній території військової частини тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі нагадали, що внаслідок надзвичайної події в Балаклії двоє військовослужбовців-саперів загинули, п’ятеро отримали поранення різного ступеня важкості: один – у важкому стані, один – середнього ступеня важкості і троє – легкого ступеня важкості.
Внаслідок вибухів був знищений також один вантажний автомобіль.
За даними Генштабу, пораненим надається фахова медична допомога. Двоє військовослужбовців перебувають у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги та ще двоє – у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Один військовослужбовець від госпіталізації відмовився.
На місці надзвичайної події працює оперативна група Генерального штабу на чолі з першим заступником начальника Генштабу ЗСУ Сергієм Корнійчуком.
За попередніми даними оперативної групи Генерального штабу встановлено, що 15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28 ймовірно у ході завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу “Куб”, відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів.
Пожежа, яка виникла внаслідок вибуху, була оперативно локалізована та ліквідована.
Слідчі теруправління ДБР у Полтаві розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та травмування військовослужбовців.