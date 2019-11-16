Вибухи у Балаклії: у Генштабі відтворили події, що передували трагедії

На місці надзвичайної події, що трапилася на технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення в Балаклії на Харківщині, внаслідок якої загинуло двоє військовослужбовців-саперів і п'ятеро отримали поранення, тривають слідчі дії.

Про це повідомляє в суботу Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"На місці події продовжують працювати представники Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та представники правоохоронних органів щодо з’ясування причин та обставин надзвичайної події. На технічній території військової частини тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі нагадали, що внаслідок надзвичайної події в Балаклії двоє військовослужбовців-саперів загинули, п’ятеро отримали поранення різного ступеня важкості: один – у важкому стані, один – середнього ступеня важкості і троє – легкого ступеня важкості.

Внаслідок вибухів був знищений також один вантажний автомобіль.

За даними Генштабу, пораненим надається фахова медична допомога. Двоє військовослужбовців перебувають у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги та ще двоє – у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Один військовослужбовець від госпіталізації відмовився.

На місці надзвичайної події працює оперативна група Генерального штабу на чолі з першим заступником начальника Генштабу ЗСУ Сергієм Корнійчуком.

За попередніми даними оперативної групи Генерального штабу встановлено, що 15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28 ймовірно у ході завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу “Куб”, відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів.

Пожежа, яка виникла внаслідок вибуху, була оперативно локалізована та ліквідована.

Слідчі теруправління ДБР у Полтаві розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та травмування військовослужбовців.