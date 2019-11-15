Вибухи у Балаклії: голова Харківської ОДА запевняє, що "проблема локалізована"

Слідчі ДБР і керівництво Генштабу ЗСУ поки мають лише припущення, що саме призвело до загибелі саперів під час планової утилізації боєприпасів на арсеналі в Балаклії.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Те, що мені повідомили, все це попередньо, це версії та припущення. Хочу зазначити, що на даний момент проблема локалізована. Особи, які займаються ліквідацією наслідків, запевняють, що продовження не буде. Це головне, що я хочу, щоб почули місцеві мешканці», - сказав Кучер.

Він також зазначив, що в суботу спеціалісти продовжать оглядати місце та встановлювати картину надзвичайної події.

Пролити світло на її причини можуть тільки свідчення постраждалих, упевнений заступник начальника військової частини №1352 Олександр Мирун.

«Ніхто ще не знає, як саме це сталося. Бо саме загиблі й постраждалі перебували на місці та проводили роботи. Вони будуть свідчити слідству. Вибух стався у місці, яке захищене і спеціально обладнане для небезпечних предметів, куди їх звозять для утилізації. Тому й постраждали люди, які безпосередньо там перебували, далі розповсюдження не було», - пояснив Мирун.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада о 14:30 під час знищення боєприпасів, які не можна транспортувати, на арсеналі в Балаклії сталося близько 20 вибухів.

За уточненою інформацією Генштабу ЗСУ, внаслідок цієї надзвичайної події двоє військовослужбовців-саперів загинули, п’ятеро отримали поранення (один – у тяжкому стані).

Слідчі теруправління ДБР у Полтаві розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та травмування військовослужбовців.