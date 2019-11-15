Вибух у Балаклії: постраждали п’ятеро військових, двоє загинули

У результаті вибухів під час планової утилізації боєприпасів на арсеналі в Балаклії постраждало п’ятеро військових, іще двоє — загинули.

Про це ідеться у повідомленні Генштабу у Facebook.

“За уточненою інформацією в наслідок надзвичайної події на технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення: двоє військовослужбовців-саперів загинули; п’ятеро військовослужбовців-саперів ЗС України отримали поранення: один – у важкому стані; один – середнього ступеня важкості; троє – легкого ступеня важкості”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, пораненим військовослужбовцям надається фахова невідкладна медична допомога. Також повідомляється, що на місце надзвичайної події вибула оперативна група Генерального штабу на чолі з першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Корнійчуком. На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та правоохоронних органів: з’ясовують причини та обставини надзвичайної події.

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У Генштабі також зазначають, що з 15:13 15 листопада 2019 року жодних нових вибухів на технічній території не зафіксовано. Місцевим мешканцям та об’єктам інфраструктури нічого не загрожує, сховища боєприпасів у безпеці, наголошують у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада о 14:30 під час знищення боєприпасів, які не можна транспортувати, на арсеналі в Балаклії сталося близько 20 вибухів.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у м. Полтаві розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та травмування військовослужбовців.