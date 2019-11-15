ДБР відкрило справу через вибухи на арсеналі у Балаклії

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у м. Полтаві розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та травмування військовослужбовців.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прессекретар теруправління ДБР Олександр Білка.

«За попередньою інформацією: 15 листопада на технічній території військових складів військової частини А1352 проводилася планова робота з розмінування технічної території та завантаження боєприпасів на техніку. Під час чого відбулося детонування, загоряння та три вибухи. Внаслідок надзвичайної події четверо військових отримали травми різного ступеня, а двоє зазнали поранень, не сумісних із життям. Кваліфікація: недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада о 14:30 під час знищення боєприпасів, які не можна транспортувати, на арсеналі в Балаклії сталося близько 20 вибухів. Двоє саперів загинули на місці, ще четверо – отримали травми.

Трьох поранених військовослужбовців транспортували до Харкова: один із них – у важкому стані, стан двох оцінюється як середньої важкості.

Нині один поранений після огляду і надання допомоги переведений до військового шпиталю. Ще двоє залишаються в лікарні невідкладної допомоги. Один – в реанімації. Ще одного оперують.

Четвертий постраждалий перебуває у Балаклійській центральній клінічній районній лікарні.