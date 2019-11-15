Вибухи у Балаклії: Гончарук доручив терміново почати перевірку

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив терміново почати перевірку за фактом загибелі двох військовослужбовців у Балаклії.

Про це він написав у Facebook.

“Співчуття родинам двох загиблих військовослужбовців внаслідок надзвичайної ситуації в Балаклії. За фактами цієї трагедії доручаю терміново почати перевірку. Місцевим жителям та об’єктам інфраструктури в Балаклії нічого не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці”, - зазначив Гончарук.

Він також зауважив, що всім пораненим внаслідок події надається невідкладна медична допомога.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада на військовому арсеналі в Балаклії Харківської області пролунало близько 20 вибухів. За даними Генштабу, вони пов'язані з утилізацією залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати.

Унаслідок вибуху на арсеналі в Балаклії зазнали поранень четверо військовослужбовців-саперів.

Трьох з чотирьох поранених військовослужбовців, про яких повідомлялось раніше, транспортують у Харків: один із них – у важкому стані, двоє – середньої важкості.

Четвертий поранений перебуває у Балаклійській центральній клінічній районній лікарні.

Як повідомлялось раніше, двоє військових саперів зазнали поранень, не сумісних із життям.