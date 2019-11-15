На арсеналі в Балаклії пролунали вибухи, почалася пожежа

«На території арсеналу відбувалися роботи по утилізації раніше зібраних на території боєприпасів. Було кілька вибухів і сталося загоряння сухої трави. Туди скеровані наші пожежні підрозділи, також попереджені підрозділи ДСНС. Постраждалих немає, загрози для особового складу також», - запевнили в медіацентрі.

Зараз над містом, з боку арсеналу, стоїть густий дим.

Рятувальники, яких викликали місцеві мешканці, очевидці, знаходяться біля військової частини, додали в обласному управлінні ДСНС, пожежу гасять військові.

Як повідомлялося, в ніч на 23 березня 2017 року місті Балаклія в Харківській області на військовій базі, де розташовувався найбільший в Україні склад боєприпасів, сталася пожежа з детонуванням снарядів. Під час НП загинули двоє місцевих жителів, близько 20 тисяч мешканців міста та 9-ти населених пунктів були евакуйовані. 345 сімей залишилися без житла.

Фото: UA Харків