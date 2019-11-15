Вибухи у Балаклії пов'язані з утилізацією боєприпасів - Генштаб

Вибухи на військовому арсеналі в Балаклії Харківської області пов'язані з утилізацією залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати. Наразі ситуація контрольована та безпечна.

Про це повідомляє 15 листопада пресслужба Генштабу.

"15 листопада 2019 року о 14:28, за повідомленням чергового Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, на технічній території, де з метою утилізації залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати, з урахуванням всіх заходів безпеки, здійснювалось встановленим порядком планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів у спеціально обладнаному для цього місці – котловані, пролунало близько 20 вибухів. Для забезпечення безпеки проведення утилізації був задіяний черговий пожежний підрозділ військової частини", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на даний час на технічній території військової частини проводяться заходи щодо впорядкування місця проведення робіт з утилізації залишків боєприпасів та їхніх елементів.

"Місцевим мешканцям та об’єктам інфраструктури нічого не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці", - запевнили в Генштабі.

Раніше сьогодні повідомлялося, що на арсеналі біля Балаклії на Харківщині пролунало кілька вибухів і почалася пожежа.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2018 року біля Балаклії на Харківщині сталася пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок пожежі у 2017 році. Особовий склад, який залучався до робіт із розмінування, був евакуйований.

Ще раніше, у березні 2017 року, на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версію службового недбальства.