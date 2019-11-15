Генштаб проводить службове розслідування вибухів у Балаклії

Міністр оборони Андрій Загороднюк висловив співчуття рідним та друзям військових, які загинули та постраждали внаслідок вибухів на військовому арсеналі в Балаклії, та заявив, що Генштаб ЗСУ проводить оперативне службове розслідування.

Про це Загороднюк повідомив на своїй сторінці Facebook.

“Через надзвичайну подію на території Центральної артилерійської бази загинули двоє військових саперів. Ще четверо військовослужбовців-саперів зазнали поранень різного ступеню важкості, їх доправили до шпиталю і надають необхідну медичну допомогу. Зі свого боку хочу висловити щирі співчуття членам сім'ї, родичам та друзям загиблих. Разом з вами я важко переживаю ці втрати”, - зазначив міністр.

Загороднюк також повідомив, що Генеральний штаб ЗСУ вже проводить оперативне службове розслідування трагедії.

“Буду інформувати вас про його результати”, - пообіцяв міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада о 14:28 на військовому арсеналі в Балаклії Харківської області пролунало близько 20 вибухів. За даними Генштабу, вони пов'язані з утилізацією залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати. Загинули двоє військових, ще четверо зазнали поранень.

У травні 2018 року біля Балаклії сталася пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок пожежі у 2017 році. Особовий склад, який залучався до робіт із розмінування, був евакуйований.

Ще раніше, у березні 2017 року, на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версію службового недбальства.