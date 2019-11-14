Пожежа на військовому складі у Гайсині: слідство назвало три ймовірних причини

Слідчі ДБР розглядають три версії причин виникнення пожежі на речовому складі військової частини у Гайсині Вінницької області, що сталася 13 листопада. Серед них і навмисний підпал.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Наразі слідство перевіряє версії: підпал складу невстановленою особою, яка може бути причетна до розкрадання майна військової частини; самозаймання; коротке замикання електромережі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обставини пожежі на речовому складі військової частини А1619 у місті Гайсині розслідують слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому. А процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України.

Як повідомляв Укрінформ, у середу увечері сталася пожежа на території військової частини 59-ї окремої мотопіхотної бригади, що дислокується в м. Гайсин Вінницької області, попередньо збитки від пожежі становлять 10,5 мільйона гривень.

ДБР розслідує обставини пожежі на військовому складі у Гайсині / Фото: Державне бюро розслідувань

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Займання сталося в металевому ангарі речового складу площею 200 кв. метрів. Вогнем знищене майно, яке зберігалось у будівлі: близько 1100 кевларових шоломів, 800 бронежилетів, 1500 спальних мішків, 100 польових наметів, понад 1000 одиниць польової форми, 1400 костюмів захисту від води та інше. Постраждалих немає.

Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.