Через пожежу на військовому складі у Гайсині відкрили справу

Військова прокуратура відкрила провадження через пожежу на складі військової частини 59-ї окремої мотопіхотної бригади, що дислокується в м. Гайсин Вінницької області.

Про це повідомляє пресслужба Військової прокуратури центрального регіону.

«Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі на речовому складі військової частини у Гайсині. Досудове розслідування справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України, доручено ДБР», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, попередня сума збитків, завданих пожежею, що сталася у середу ввечері на території військової частини 59-ї окремої мотопіхотної бригади, що дислокується в м. Гайсин Вінницької області, становить 10,5 мільйонів гривень.

Займання сталося в металевому ангарі речового складу площею 200 кв. метрів. Вогнем знищене майно, яке зберігалось у будівлі: близько 1100 кевларових шоломів, 800 бронежилетів, 1500 спальних мішків, 100 польових наметів, понад 1000 одиниць польової форми, 1400 костюмів захисту від води та інше.

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Постраждалих немає.

Санкція ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.