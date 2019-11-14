На Вінниччині горів армійський склад

На складі зберігання речового майна військової частини 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України у Вінницькій області в середу, 13 листопада, сталася пожежа.

Займання ліквідували, постраждалих немає, повідомили в прес-центрі 59-й ОМПБр.

Загоряння було зафіксовано о 17:00 годині у середу. Через півгодини рятувальникам ДСНС вдалося локалізувати пожежу. Станом на 20:40 пожежу було ліквідовано.

"Травмувань та загибелі особового складу військової частини в результаті пожежі немає. Збитки, заподіяні в результаті пожежі, на боєздатність військової частини не впливають. Причини пожежі встановлюються. За даним фактом призначено службове розслідування", - зазначили в штабі бригади.

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Нагадаємо: за час незалежності в Україні зафіксовано 13 великих пожеж на військових складах, а з початку російської агресії у 2014 році — шість. В результаті НС Україна втратила близько п'яти млрд доларів.