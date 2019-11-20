Справа бронежилетів: суд відмовився відстороняти двох посадовців Міноборони

Двох працівників Міністерства оборони України — заступницю начальника управління Ольгу Капінос і першого заступника начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергія Почтаренка — Печерський суд відмовився відстороняти від посад.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив представник Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Сергій Місюра.

“Капінос і Почтаренко суддя відмовила відстороняти від посади”, - сказав Місюра.

У свою чергу, зазначив він, справу щодо начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця повернули на доопрацювання.

Справу щодо ще одного фігуранта “справи бронежилетів” Михайла Камарянського у середу не розглядали, і суддя пішла у відпустку, розповів Місюра.

Усім цим особам раніше оголосили підозри у так званій "справі бронежилетів".

Як повідомляв Укрінформ, генерал-майору ЗСУ, начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитру Марченку, двом його заступникам та двом начальникам відділу 5 листопада оголошено підозри у постачанні у війська неякісних бронежилетів.

У ДБР стверджують, що ці посадовці здійснили закупівлю 20 тисяч неякісних бронежилетів на суму 176 млн грн.

11 листопада Печерський суд обрав генерал-майору Марченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у 76 млн грн.

13 листопада суд обрав запобіжні заходи ще для трьох підозрюваних. Зокрема, перший заступник начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави у понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року.

15 листопада Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід останньому фігуранту “справи бронежилетів” Михайлу Каморянському у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у розмірі 76 млн 840 тис. грн.