“Справа бронежилетів”: Міноборони проведе внутрішнє розслідування

У Міноборони здивовані мірою запобіжного заходу, який обрав суд для фігурантів справи “бракованих бронежилетів”.

Водночас в оборонному відомстві готові співпрацювати зі слідством для того, щоб ця справа якомога швидше розслідувалася і дійшла зрозумілого і логічного кінця.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила заступник міністра оборони Аліна Фролова.

“Що стосується справи Марченка, то міністр оборони виклав свою позицію, яка збігається з позицією багатьох. Ми здивовані такою мірою запобіжного заходу. Але ми готові співпрацювати для того, щоб ця справа якомога швидше розслідувалася і дійшла до зрозумілого і логічного кінця. Ми хочемо, щоб розслідування йшло якомога швидше, і надаємо повне сприяння. Крім того, є намір провести внутрішнє розслідування. Ми хочемо для себе з’ясувати: що насправді відбувається, яка якість бронежилетів, про що йдеться, як відбувалося ухвалення рішень і таке інше”, - зазначила Фролова.

За її словами, в міністерстві стурбовані цим процесом, який проявив комплексну проблему захисту військовослужбовців та їх юридичного захисту.

“У нас система зараз побудована таким чином, що це право на захист майже відсутнє, тому що у людини не дуже багато грошей, вона не може найняти собі нормальних адвокатів. І я зараз кажу не про Марченка, а про систему взагалі. І в момент, коли військовослужбовець потрапляє в суд, де загальна підсудність, то не завжди люди, які розслідують справу, розбираються в аспектах ведення бойових дій і в армійській специфіці. Тобто, є комплексна проблема, яка потребує вирішення. Ми, як Міністерство оборони, можемо змінити це”, - заявила заступник міністра, додавши, що в міністерстві планують вибудувати систему надання юридичної правової допомоги військовослужбовцям, офіцерам, які її потребують.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада генерал-майору ЗСУ, начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитру Марченку, двом його заступникам та двом начальникам відділу оголошено підозри у постачанні у війська неякісних бронежилетів.

У ДБР стверджують, що ці посадовці здійснили закупівлю 20 тисяч неякісних бронежилетів на суму 176 млн грн.

11 листопада Печерський суд обрав генерал-майору Марченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави 76 млн грн.

13 листопада суд обрав запобіжні заходи ще для трьох підозрюваних. Зокрема, перший заступник начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави понад 76 млн грн. Для заступника начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року.

15 листопада Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід останньому фігуранту “справи бронежилетів” Михайлу Каморянському у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у розмірі 76 млн 840 тис. грн.