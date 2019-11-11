Фігуранта "справи бронежилетів" арештували із заставою у 76 мільйонів

Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 76 млн грн начальнику Головного управління Міністерства оборони, який фігурує у справі закупівлі неякісних бронежилетів.

Про це написав у Telegram-каналі директор відомства Роман Труба.

"Тримання під вартою або застава у 76 млн грн – такий запобіжний захід обрано генерал-майору, начальнику Головного управління Міністерства оборони України, який є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного речового майна за завищеною ціною для Збройних сил України. Таке рішення щойно виніс Печерський районний суд міста Києва", - повідомив він.

За його словами, суд має обрати запобіжні заходи ще для чотирьох підозрюваних. Слідчі вважають, що посадовці МОУ за попередньою змовою закупили для військових тисячі бракованих бронежилетів.