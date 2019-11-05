Керівництво ЗСУ знало, що мокрі бронежилети пробиваються наскрізь - Труба

Високопосадовці ЗСУ за попередньою змовою здійснили закупівлю неякісного речового майна для військових за завищеними цінами.

Про це поінформував на брифінгу директор ДБР Роман Труба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За попередньою змовою ці особи здійснили закупівлю неякісного речового майна для ЗСУ за завищеними цінами, а також майна, яке не відповідає технічним вимогам. Мова йде про бронежилети першого та четвертого класу захисту, які прострілюються. Підозри оголошено", - сказав Труба.

За його словами, слідство встановило, що 31 січня цього року було оголошено тендер, а у подальшому проведено закупівлю 20 тисяч бронежилетів на суму 176 млн грн.

Коли проводився відбір зразків бронежилетів, а також їх приймання, у Міноборони виявили, що ці бронежилети не відповідають технічним вимогам. "А саме пластини необроблені, захисні пакети не зшиті. На частину партії не було лабораторних досліджень. Всі високопосадовці Міноборони включно з начальником Головного управління знали, що ці бронежилети не відповідають технічним вимогам. Вони знали про негативні результати досліджень. Але незважаючи на це керівництво дало вказівку якнайшвидше закупити бронежилети", - сказав Труба.

За його словами, слідство встановило, що керівництву було відомо про те, що за умов намокання всі бронежилети пробиваються наскрізь. Коли тканина пропускає вологу, вона втрачала свої непробивні властивості. Тому ці бронежилети треба було повернути і не підписувати акт приймання-передачі. "Проте вони діяли навпаки, дали вказівку приймати подальші партії бронежилетів. Мова йде про 7 тисяч бронежилетів на суму 61 млн гривень. Таким чином, вони завдали шкоду не лише державі, а й поставили під загрозу життя людей. І все це відбувалось в умовах особливого періоду", - наголосив Труба.

Він зауважив, що досудове провадження було розпочато у квітні. У червні проведено 43 обшуки у Головному управлінні ЗСУ, в кабінеті заступника міністра оборони, а також у Хмельницькій, Одеській, Харківській, Вінницькій областях та м.Києві. Було вилучено 200 тонн речового майна. "Все ще робилось, аби запобігти знищенню речових доказів", - додав Труба.

Як повідомляв Укрінформ, генерал-майору ЗСУ, начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитру Марченку, його двом заступникам та двом начальникам відділу 5 листопада оголошено підозри у постачанні у війська неякісних бронежилетів.