Постачальник бронежилетів для МОУ запевняє: вони якісні і пройшли “безліч експертиз”

Підприємство "НВП "Темп-3000", яке постачає свою продукцію для ЗСУ, наполягає на високій якості своїх бронежилетів та називає звинувачення на свою адресу “кампанією з дискредитації”.

Про це розповів на пресконференції керівник та засновник ТОВ "НВП "Темп-3000" Юрій Євтушенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Бронежилети “Темп-3000” для Міністерства оборони виготовляються нашою компанією з 2002 року... Те, що зараз проходить з компанією, початок цієї повномасштабної дискредитації, вона почалась у 2014 році. Зараз у нас вже п'ять років як йдуть судові справи. За ці п'ять років у компанії було 150 судів звичайних і чотири Верховних суди”, - заявив Євтушенко.

Він зазначив, що у 2014 році розпочались перші кримінальні провадження, подібні до тих, що відбуваються у 2019 році. Справи стосувались претензій до бронезахисту жилетів, тому з 2014 по 2016 рік “проходило безліч балістичних експертиз, аби підтвердити якість виробів”.

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“Пройшло п'ять років і все почалось спочатку. У 2019 році ДБР заарештувала 11 тис. жилетів, які були поставлені до складів Міністерства оборони... Я дізнався, що ДБР взяло зі складів Міністерства оборони, які пристосовані для зберігання, перевезли їх в склади необладнані, і зараз бронежилети знаходяться в підтопленому вигляді. Якщо вони там місяць лежать, то вони будуть непридатні до використання”, - заявив керівник компанії.

За його словами, станом на сьогодні ДБР більше не проводила обшуків на підприємстві, крім тих, що відбулися в червні ц.р. Крім того, він повідомив Укрінформу, що представники “Темп-3000” не запрошувались на допит та не залучались слідчими ДБР для участі в перевірці якості бронежилетів.

Речниця ДБР Анжеліка Іванова, яка була присутня на пресконференції, наголосила, що наразі проводяться слідчі дії, тому допити ще не розпочались.

“Дійсно зараз проводяться слідчі дії, весь цей час 11 тис. бронежилетів, які були вилучені, ставились на облік, кожен з них оглядався, на кожен з них складався відповідний акт огляду. Зараз вони скеровуються на експертизу”, - повідомила речниця і додала, що всі допити будуть проведені після того, як ДБР отримає висновки експертиз.

Стосовно відео, яке оприлюднила ДБР на підтвердження того, що бронежилети є неякісними, речниця зазначила: “Це не експертиза, це не дослідження. Зараз всі бронежилети будуть направлені на експертизу і тоді вже, коли будуть експертні висновки, вони будуть долучені до кримінального провадження, і ми зможемо стверджувати остаточно. Це слідчі дії, які були проведені на базі Державного науково-дослідного інституту МВС України, лабораторного відділу. Тому ми не підмінюємо поняття, що це була експертиза, ми показали ті слідчі дії, які були зроблені”.

Відповідаючи на запитання журналістів, засновник ТОВ "НВП "Темп-3000" Юрій Євтушенко не зміг відповісти на питання, кому вигідна дискредитація компанії "Темп-3000", про яку неодноразово наголошувалось під час пресконференції.

Зразки засобів індивідуального бронезахисту ЗСУ представили в Укрінформі / Фото: Юрій Ільєнко та Інна Бородаєва, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, забезпечення армії майном та засобами захисту було заблоковане після того, як ДБР під час розслідування “справи бронежилетів” вилучило оригінали документів, робочі зразки, зразки-еталони та електронні носії. Наразі в міністерстві не можуть видавати висновки на проведення торгів чи отримувати готову продукцію для армії.

Раніше у Міноборони заявили, що ДБР сфабрикувала аудіозапис розмов чиновників міністерства, які начебто закуповували для армії неякісні бронежилети за завищеною ціною. У Міноборони стверджують, що аудіозапис змонтовано із фрагментів двох бесід, одна з яких не має відношення до закупівель, а стосується “розробки технічних умов по новому бронежилету”.

У Міноборони пропонують провести відкриту експертизу в трьох незалежних лабораторіях та просять ДБР оприлюднити всі розмови цілком. Також Міноборони заперечує інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами.

Жодній посадовій особі Міністерства оборони не оголошувалося підозр у справі щодо бронежилетів, і це 17 липня підтвердив директор ДБР Роман Труба.