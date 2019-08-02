Ветерани АТО просять Зеленського перевірити держзакупівлі для армії

Громадська організація колишніх учасників АТО “Мужність” звернулась до Президента України Володимира Зеленського з закликом перевірити діяльність структурного підрозділу Міноборони, який відповідає за закупівлі для армії одностроїв та спорядження.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочемо звернути Вашу увагу на дії посадовців Головного управління закупівель Міністерства оборони України, які протягом п'яти років вчиняли дії, на нашу думку, проти обороноздатності своєї армії. Ветеранська спільнота має велику стурбованість та питання чому ганебні крадіжки на житті армії не припиняються”, - заявив заступник голови “Всеукраїнської Асоціації організацій учасників АТО “Мужність” Сергій Гоценко.

Він наголосив, що для армії закуповуються легкозаймисті комплекти та форми для танкістів.

“Громадська організація “Мужність” має документальне підтвердження від організацій, які виробляють спорядження та однострій для армії, про численні порушення, зафіксовані за п'ять років”, - заявив Гоценко.

Учасники АТО вимагають від ДБР провести комплексну перевірку по всіх тендерних закупівлях ЗСУ, які відбувались протягом останніх п'яти років.

“Просимо Вас, пане Президенте, як Головнокомандуючого ЗСУ, щоб ДБР, очолюване паном Трубою, за нашим зверненням провело всебічне розслідування з усіх тендерних закупівель, які здійснювало Головне управління закупівель Міністерства оборони, з метою виявлення порушень і подальшого недопущення в забезпеченні неякісними матеріалами та технікою, спорядженням армії”, - звернувся заступник голови громадської організації.

Відповідаючи на питання Укрінформу щодо кількості ініціаторів звернення, Гоценко повідомив, що під зверненням підписалось понад три тисячі ветеранів АТО з усієї України.

Він також додав, що 30 липня представники громадської організації вже зареєстрували в ДБР лист-звернення, до якого додаються висновки відповідних експертиз.