Неякісні бронежилети для ЗСУ: підозру оголосили генералу Марченку та чотирьом його підлеглим

Генерал-майору ЗСУ Дмитру Марченку та його підлеглим оголошено підозри у постачанні у війська неякісних бронежилетів.

Про це поінформував на брифінгу представник Генінспекції ГПУ Микола Середа, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Провівши відповідну балістичну експертизу, ми виявили, що ті бронежилети, які були поставлені, на 70% пробиваються. Було прийнято рішення про оголошення підозри особам до цього причетним. Зокрема, це генерал-майор Збройних сил України, начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко та його підлеглі”, - сказав представник ГПУ.

У свою чергу, директор ДБР Роман Труба додав, що мова йде лише про початок оголошення підозр. Станом на сьогодні оголошено 5 підозр. “Це все високопосадовці Міністерства оборони України. Це керівник Головного управління. Це два його заступники та два начальники відділу. Досудове розслідування у цьому провадженні ще триває”, - сказав він.

Як повідомлялося раніше, ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів та про організацію держзакупівель для армії і опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

Міноборони заперечило інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами та наполягало на створенні "наглядової ради" у складі громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ.