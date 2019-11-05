Неякісні бронежилети для ЗСУ: підозру оголосили генералу Марченку та чотирьом його підлеглим
Про це поінформував на брифінгу представник Генінспекції ГПУ Микола Середа, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Провівши відповідну балістичну експертизу, ми виявили, що ті бронежилети, які були поставлені, на 70% пробиваються. Було прийнято рішення про оголошення підозри особам до цього причетним. Зокрема, це генерал-майор Збройних сил України, начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко та його підлеглі”, - сказав представник ГПУ.
У свою чергу, директор ДБР Роман Труба додав, що мова йде лише про початок оголошення підозр. Станом на сьогодні оголошено 5 підозр. “Це все високопосадовці Міністерства оборони України. Це керівник Головного управління. Це два його заступники та два начальники відділу. Досудове розслідування у цьому провадженні ще триває”, - сказав він.
Як повідомлялося раніше, ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів та про організацію держзакупівель для армії і опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.
Міноборони заперечило інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами та наполягало на створенні "наглядової ради" у складі громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ.