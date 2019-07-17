Справа бронежилетів: Труба каже, що поки не підозрює жодного з посадовців МОУ

Жодній посадовій особі Міністерства оборони України підозр у справі щодо бронежилетів не оголошувалося.

Про це директор ДБР Роман Труба заявив на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я на цей час не підозрюю жодного посадовця Міністерства оборони в правовому розумінні цього слова. Ми лише припускаємо, що до вчинення цього злочину можуть бути причетні службові особи (Міністерства оборони — ред.), і не більше”, - сказав Труба.

За його словами, наразі до завершення експертиз, “а це експертизи, які я назвав, щодо технічного, якісного складу бронежилетів, і експертизи щодо встановлення суми збитків, ми апріорі не можемо оголосити будь-кому підозру”.

“Є люди, які фігурують в оперативно-технічних заходах, є люди, які будуть допитані по цьому кримінальному провадженню. Лише після цього нами буде проведено оголошення підозр”, - уточнив директор Державного бюро розслідувань.

Як повідомляв Укрінформ, забезпечення армії речовим майном та засобами захисту було заблоковане після того, як ДБР вилучило оригінали документів, робочі зразки, зразки-еталони та електронні носії. Наразі в міністерстві не можуть видавати висновки на проведення торгів чи отримувати готову продукцію для армії.

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Раніше у Міноборони заявили, що ДБР сфабрикувала аудіозапис розмов чиновників міністерства, які начебто закуповували для армії неякісні бронежилети за завищеною ціною. У Міноборони стверджують, що аудіозапис змонтовано із фрагментів двох бесід, одна з яких не має відношення до закупівель, а стосується “розробки технічних умов по новому бронежилету”.

У Міноборони пропонують провести відкриту експертизу в трьох незалежних лабораторіях та просять ДБР оприлюднити всі розмови цілком.

Міноборони заперечує інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами.