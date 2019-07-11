Міноборони обіцяє затвердити бронежилети нового зразка до кінця року
Укрінформ
До кінця цього року в Міноборони планують затвердити новий поліпшений зразок бронежилету, в якому буде збільшена площа захисту.
Про це заявив представник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Сергій Місюра під час брифінгу в інформагентстві Міноборони “Армія inform”.
“У новому бронежилеті буде збільшена площа захисту, запроваджена система швидкого скидання, поліпшена ергономіка та якість матеріалів. Планується, що новий бронежилет буде суттєво відрізнятися за своїми характеристиками від “Корсар 3С”, який нині перебуває на озброєнні української армії. Рівень захисту у новинки теж буде 4. Його планують ввести в експлуатацію до кінця поточного року”, – зазначив Місюра.
Фото: armyinform.com.ua