ДБР ігнорує прохання Міноборони розблокувати постачання бронежилетів - адвокат

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу заявив адвокат Володимир Кореняк, який є стороною захисту у справі.

“Офіційні звернення до Державного бюро розслідувань мали місце. І в цій ситуації говорити про результати ми не можемо, оскільки на сьогоднішній день питання не вирішене”, - заявив Кореняк.

Під час брифінгу начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко підтвердив, що робота головного управління досі залишається паралізованою через виїмку оригіналів документів, зразків-еталонів та всіх електронних носіїв.

“Ми паралізовані. У нас був один екземпляр робочого зразка, який вилучила ДБР. Тобто ми прийняли останню тисячу бронежилетів. Наступні партії прийматись не будуть”, - повідомив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, забезпечення армії речовим майном та засобами захисту було заблоковане після того, як ДБР вилучило оригінали документів, робочі зразки, зразки-еталони та електронні носії. Наразі в міністерстві не можуть видавати висновки на проведення торгів чи отримувати готову продукцію для армії.

Раніше у Міноборони заявили, що ДБР сфабрикувала аудіозапис розмов чиновників міністерства, які начебто закуповували для армії неякісні бронежилети за завищеною ціною. У Міноборони стверджують, що аудіозапис змонтовано із фрагментів двох бесід, одна з яких не має відношення до закупівель, а стосується “розробки технічних умов по новому бронежилету”.

У Міноборони пропонують провести відкриту експертизу в трьох незалежних лабораторіях та просять ДБР оприлюднити всі розмови цілком.

Міноборони заперечує інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами.