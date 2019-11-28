У “Євросолідарності” відреагували на обшуки у помешканні волонтерки Звіробій

Співголова депутатської фракції політичної партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко відреагувала на обшуки у помешканні волонтерки Марусі Звіробій, назвавши це створенням поліцейської держави.

Про це політик заявила на своїй сторінці у Facebook.

“О 6:30 ранку розпочалися обшуки в Марусі Звіробій. Скоро трійки почнуть ходити по квартирам опозиціонерів? Ми стрімко будуємо поліцейську державу. На страхах, залякуванні, арештах, конфіскаціях, тиску, під “улюкання” натовпу. Уклоністи обшукують і затримують резервістів і воїнів”, – зауважила депутатка.

Водночас вона акцентувала й на відсутності реакції щодо цих подій з боку міжнародних партнерів.

“Примітно мовчання і навіть "одобрямс" наших міжнародних партнерів. Вони мовчатимуть, тримаючи кулачки за ринок землі і “мир” ціною України. Потім, можливо, якесь занепокоєння з себе видушать”, – уточнила Геращенко.

Читайте також: ДБР підготувало підозру депутатці Федині за погрози Президенту

Народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина також прокоментувала обшуки, назвазвавши дії у помешканні волонтера Олени Біленької, більше відомої як блогерка Маруся Звіробій, початком нової "ери НКВС".

"Вітаю! Сьогодні почалася ера новітнього НКВС. Всі, хто промовчить сьогодні, стануть наступними завтра", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань направило до Генеральної прокуратури проєкт підозри народному депутату від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій, яким інкримінують погрозу вбивством на адресу Президента Володимира Зеленського.

Федина та Звіробій, коментуючи висловлювання Зеленського у Золотому під час спілкування з ветеранами бойових дій 26 жовтня, заявили про неприпустимість такої поведінки Президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та висловлювали припущення, що на передовій "ненароком може вибухнути граната, а ще там обстріли бувають".

У партії "Європейська солідарність" розцінюють кримінальну справу проти "ЄС" Федини як політичне переслідування.

Уранці 28 листопада Звіробій повідомила, що детективи ДБР проводять обшуки в її будинку в Калинівці.