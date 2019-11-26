У "Євросолідарності" назвали справу проти Федини політичним переслідуванням

У партії "Європейська солідарність" розцінюють кримінальну справу проти члена парламентської фракції "ЄС" Софії Федини як політичне переслідування.

Про це заявив співголова фракції "Євросолідарності" Артур Герасимов на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У цивілізованому світі таку кримінальну справу проти Софії Федини називають політичним переслідуванням і вибірковим правосуддям. Правоохоронні органи за вказівкою влади переслідують громадську активістку, учасницю Революції гідності, волонтерку і народну депутатку Софію Федину. Вимагаємо від влади і правоохоронних органів припинити політичні переслідування опозиції і почати виконувати свої прямі обов'язки щодо захисту прав і свобод громадян", - заявив Герасимов.

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Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань направило до Генеральної прокуратури проєкт підозри народному депутату від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій, яким інкримінують погрозу вбивством на адресу президента Володимира Зеленського.

Федина та Звіробій, коментуючи висловлювання Зеленського у Золотому під час спілкування з ветеранами АТО 26 жовтня, заявили про неприпустимість такої поведінки Президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та висловлювали припущення, що на передовій "ненароком може вибухнути граната, а ще там обстріли бувають".