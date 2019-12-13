Справа Шеремета: Антоненку зачитали підозру, сьогодні обиратимуть запобіжний захід

На дев’ятій годині слідчих дій Андрію Антоненку зачитали підозру та ордер на затримання.

Про це "5-му каналу" повідомив його адвокат Масі Наєм.

За його словами, слідчі дії відбувалися послідовно, однак було і кілька порушень, про які юрист не має права розповісти, оскільки дав розписку про нерозголошення. Під час обшуків слідчі вилучили певні предмети, які – Наєм також не уточнив.

Сам же запобіжний захід обиратимуть у п'ятницю в печерському суді столиці, однак час засідання поки також невідомий. За інформацією Наєма, слідчі проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи стосовно убивства журналіста Павла Шеремета.

За його словами, суд невдовзі обере підозрюваним запобіжні заходи.

Водночас ветеран АТО Андрій Антоненко на своїй сторінці у Facebook 12 грудня написав, що йому пред'являють обвинувачення у вбивстві Шеремета.

Також блогер Назар Приходько поінформував на своїй сторінці у Facebook, що за підозрою у вбивстві Шеремета також затримали лікаря і волонтера Юлію Кузьменко.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.