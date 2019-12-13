Справа Шеремета: запобіжний захід волонтерці Кузьменко почнуть обирати близько 13:00

Судове засідання з обрання запобіжного заходу лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко розпочнеться 13 грудня близько 13:00.

Про це у Facebook написав її адвокат Влад Добош.

"Клопотання (про обрання Кузьменко запобіжного заходу - ред.) ще мені не вручено. З хвилини на хвилину отримаю, після чого 3 години перерва, для ознайомлення з матеріалами клопотання. Потім почнеться судове засідання! Тобто близько 13-ї години", - написав він.

Раніше він повідомив про її затримання і виклав скан-копії повідомлення Кузьменко про підозру.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.