Подружжя волонтерів Акастьолових заявляють, що у них вночі відбувся обшук

Подружжя волонтерів Євген та Наталія Акастьолови заявляють, що у них вночі відбувся обшук.

Про це вони написали на своїх сторінках у Facebook.

"В мене дома поліція, буде обшук", - написав Євген Акастьолов.

За кілька годин під постом у коментарях він додав, що "обшук закінчили" близько 5 години ранку.

Дружина волонтера Наталія Акастьолова на своїй сторінці у Facebook теж написала вночі: "Я в шоці! До нас ломиться поліція в двері!!! Що робиться в країні?!".

Під постом свого чоловіка вона пізніше виклала фото квартири після обшуку.

Євген Акастьолов у коментарях до свого посту також написав, що обшук "у справі Шеремета".

Акастьолов під час Революції Гідності був заступником командира Першої сотні, його дружина Наталя досі опікується пораненими бійцями.

Укрінформ намагається з'ясувати інформацію про обшуки у волонтерів у поліції.

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Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Юлії Кузьменко і Андрія Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.