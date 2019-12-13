Адвокат просить відпустити на поруки підозрювану у справі Шеремета Кузьменко

“Надійшло додаткове зобов’язання про особисту поруку підозрюваної Кузьменко Юлії Леонідівни від Андрушенка Володимира Ростиславовича, командира ОЛПЗ “Волинь”. Потім надійшло клопотання про особисту поруку Сіромахи Сергія Олеговича, головного лікаря Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова... Також прошу залучити до матеріалів клопотання про особисте зобов’язання Виноградової Діани Олександрівни про особисту поруку”, - сказав адвокат.

Як повідомлялося, 13 грудня, Печерський райсуд столиці розпочав обирати запобіжний захід волонтерці і лікарці Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ Юлії Кузьменко, яка підозрюється у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

На початку судового засідання адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош заявив відвід судді Сергію Вовку, пославшись на його нібито упереджене ставлення до фігурантів справи Шеремета. Пізніше клопотання про відвід судді Вовка було відхилене судом.

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12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.