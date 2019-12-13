Суд продовжує обирати запобіжний захід підозрюваній у вбивстві Шеремета Кузьменко

Печерський районний суд Києва продовжує засідання з обрання запобіжного заходу волонтерці, лікарю Юлії Кузьменко, яка підозрюється у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Засідання веде суддя Сергій Вовк. Перед цим суд відхилив клопотання сторони захисту про його відвід.

Раніше повідомлялося, що прокурори мали намір просити суд обрати Кузьменко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомлялося, 13 грудня Печерський райсуд столиці розпочав обирати запобіжний захід волонтерці і лікарю Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ Юлії Кузьменко, яка підозрюється у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

На початку судового засідання адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош заявив відвід судді Сергію Вовку, пославшись на його нібито упереджене ставлення до фігурантів справи Шеремета.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.