Вбивство Шеремета: відвід судді Вовка у справі підозрюваної Кузьменко не задовольнили

“Твердження захисту про особисту зацікавленість слідчого судді Вовка в розгляді клопотання, залежність судді від генерального прокурора України та негативне ставлення до учасників Революції Гідності є припущенням сторони захисту... Інші вислухані стороною захисту в обґрунтуванні відводу твердження за своїм змістом є висловленням незгоди з процесуальними діями слідчого судді внаслідок їх суб’єктивної оцінки. На підставі викладеного вважаю відсутніми дані, які б свідчили про наявність обставин, які викликають сумнів у неупередженості слідчого судді Вовка щодо розгляду клопотання ... На підставі викладеного ухвалив заяву захисника Добоша залишити без задоволення”, - оголосила суддя.

Таке рішення присутні у залі зустріли вигуками “Ганьба”.

Як повідомлялося, 13 грудня Печерський райсуд столиці розпочав обирати запобіжний захід волонтерці і лікарю Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ Юлії Кузьменко, яка підозрюється у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

На початку судового засідання адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош заявив відвід судді Сергію Вовку, пославшись на його нібито упереджене ставлення до фігурантів справи Шеремета.

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Раніше повідомлялося, що прокурори мали намір просити суд обрати Кузьменко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

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У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.