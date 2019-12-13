Вбивство Шеремета: захист ветерана АТО Антоненка також оголосив відвід судді

Печерський райсуд Києва почав засідання з обрання запобіжного заходу ветерану АТО Андрію Антоненку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Захист Антоненка оголосив відвід судді Сергію Вовку. За словами захисника, зокрема, “існує обґрунтована підстава вважати, що, на жаль, слідчий суддя є упередженим”.

Антоненко підтримав це клопотання захисту.

Суддя Вовк поінформував, що розгляд клопотання з обрання запобіжного заходу Антоненка відкладається, оскільки невідомо, хто буде наступний суддя, і що згодом працівник суду повідомить про наступне засідання з цього приводу — щодо вирішення заяви про відвід слідчого судді Вовка.

Раніше на початку іншого судового засідання, з обрання запобіжного заходу волонтерці і дитячому хірургу Юлії Кузьменко адвокат заявив відвід судді Сергію Вовку, пославшись на його нібито упереджене ставлення до фігурантів справи Шеремета.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.