Вбивство Шеремета: суд арештував Кузьменко до 8 лютого

Печерський райсуд обрав Юлії Кузьменко, підозрюваній у причетності до вбивства Павла Шеремета запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Відповідне рішення оголосив суддя Сергій Вовк, передає кореспондент Укрінформу.

Таким чином суд задовольнив клопотання прокурорів.

"Клопотання задовольнити. Застосувати відносно Кузьменко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2020 року", - оголосив суддя.

Адвокат підозрюваної Владислав Добош пообіцяв оскаржити рішення суду. Він просив не задовольняти цього клопотання, апелюючи до того, що на утриманні підозрюваної перебуває неповнолітня дитина. Також захисник зазначив, що на наступний тиждень призначено низку складних операцій, які має змогу провести лише Кузьменко.

За словами адвоката, його підзахисна не зацікавлена у втечі та співпрацюватиме зі слідством.

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Як повідомлялося, 13 грудня, Печерський райсуд столиці обирав запобіжний захід волонтерці й лікарці Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ Юлії Кузьменко, яка підозрюється у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

На початку судового засідання адвокат Владислав Добош заявив відвід судді Сергію Вовку, пославшись на його нібито упереджене ставлення до фігурантів справи Шеремета. Це клопотання було відхилене судом.

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12 грудня Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок підриву автомобіля.