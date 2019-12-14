Поліція не змогла отримати записи 4 камер біля місця вбивства Шеремета - Аваков

Слідству не вдалося отримати записи з чотирьох камер відеоспостереження, розташованих неподалік місця вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це Арсен Аваков заявив у програмі «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Очільник МВС зазначив, що у перші дні після вбивства поліцейські разом із колегами з СБУ збирали відео з камер спостереження.

«Ми не знали, хто буде розслідувати цю справу. У результаті прокурор визначився, що робити це має поліція. І ми почали збирати всі ці матеріали собі, всі записи камер, трафіків і таке інше. І ми не знайшли чотири камери, ми не змогли їх отримати. Це добрі камери у дуже потрібних для нас місцях, гарної якості. Нам сказали: ми вам їм віддали раніше, дивно, що ви їх не отримали – а їх не було. Напевно, там не було нічого в запису. Я це дуже спрощую. А правда в тому, що це окремий напрямок розслідування, яким ми займаємося», - розповів Аваков.

За його словами, «впродовж розслідування ми відчували, що нашим підозрюваним хтось дає інформацію, і саме це було причиною того, що ми у 2017 році… максимально засекретили слідство».

«Нам здається, що люди, які стоять за кадром поки що, вони набагато професійніші, ніж безпосередні виконавці цього злочину», - пояснив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.