Під час обшуків у справі Шеремета знайшли міну - Аваков

Ветеран АТО Андрій Антоненко, коли до нього приходили слідчі, писав смс-ку брату своєї дружини з проханням винести з квартири «зелену штуку», яка згодом виявилася міною МОН-50.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він наголосив, що коли правоохоронці починали проводити обшуки у рамках справи Шеремета, «ми були дуже коректні», оскільки не можна затримувати людину, тим більше ветерана війни, з процесуальними порушеннями.

«Ми не можемо його затримати негайно по 208 статті, тому що пройшло 3,5 року. Ми отримали санкцію суду, прийшли до Антоненка, коли він прийшов до себе додому, і слідчі оголосили йому про те, що вони збираються його затримати і провести обшук. За процесуальними нормами у цей момент ми повинні дочекатися адвоката. І проходив деякий час, поки ми чекали приходу адвоката до Антоненка. Він був обмежений у русі, але він був вільний – він писав у себе в Інтернеті пости, розмовляв телефоном і писав смс-ки, при тому, що телефон його знаходився під контролем на основі санкції прокурора. І там була така ситуація: він написав людині, яка жила з ним у одній квартирі, брату своєї дружини: терміново йди у квартиру і забери звідти ту зелену штуку. І брат його дружини забирає цю «зелену штуку» і виносить із квартири», - уточнив Аваков.

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За його словами, правоохоронці простежили, хто та людина, яка виносила з квартири Антоненка «ту зелену штуку» і відслідкували, куди він міг її винести, тож мали щодо цього три версії.

Тож, вночі потім були несподівано проведені два додаткові невідкладні обшуки.

«Вночі були обшуки у двох волонтерів, які мали комунікацію, і там нічого не знайшли. І ми тут просимо вибачення у цих людей, але це було необхідно для слідства. І третя адреса, куди ми потрапили, - ми знайшли цей предмет, який зараз на екрані, ця маленька зелена штука. Це - міна МОН-50, яка знаходилася у напіврозібраному стані, і з неї знята кришка, у якої вилучено частину тротилу, і там проведені, скажімо так, певні роботи. Насправді це приблизно половина елементу того, з якого складалася бомба під підірваним Павлом Шереметом чи під машиною у Косові», - уточнив Аваков.

Він наголосив, що не стверджує, що це елемент тої ж бомби (що була закладена під авто Шеремета – ред.), чи це елемент чогось іншого, «але це дивно, коли музикант, який каже, що він музикант, тримає у себе вдома міну МОН-50, якою можна вбити велику кількість людей».

«І я допускаю, що кожен ветеран війни привозить з війни сувенір, хоча це дуже погано, і час від часу ... вибухає там граната чи патрони якісь. Але тримати міну і тим більше розбирати… І наші підозри у цьому питання тільки посилюються», - наголосив Аваков.

Він підкреслив, що слідство ще не закінчено і не зупинено, правоохоронці ще не зробили всіх необхідних висновків.

«У нас немає відповідей на цілий ряд питань, ми ще їх отримуємо. У нас немає повних відповідей щодо ініціаторів справи, і це окрема серйозна розмова. Щодо ініціаторів цієї справи, окрім цих виконавців, судячи з усього, це буде окремий серйозний висновок з нашого розслідування», - зазначив міністр.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Потім подружжя волонтерів Євген та Наталія Акастьолови заявляють, що у них вночі відбувся обшук.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.