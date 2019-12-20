Вбивство Шеремета: суд переніс розгляд апеляції на арешт Антоненка

Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції на арешт підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета ветерана АТО Андрія Антоненка (Ріфмастер).

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Розгляд апеляції перенесено на 23 грудня на 13.20.

Раніше Апеляційний суд Києва переніс на 20 грудня розгляд апеляції на арешт ще одній підозрюваній у справі про вбивство Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета).

Для Кузьменко та Антоненка суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту. Також суд застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для військової медсестри Яни Дугарь.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.